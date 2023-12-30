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Spor

TFF kafilesi, İstanbul'a döndü

Türkiye Futbol Federasyonu kafilesi Turkcell Süper Kupa maçının ertelenmesinin ardından yurda döndü.

AA30 Aralık 2023 Cumartesi 16:49 - Güncelleme:
TFF kafilesi, İstanbul'a döndü
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Suudi Arabistan'da oynatılması planlanan ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşılaşacağı Turkcell Süper Kupa maçının ertelenmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kafilesi yurda dönüş yaptı.

Başkent Riyad'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen yetkililer, özel araçlarla buradan ayrıldı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, basın mensuplarına havalimanı çıkışında, "Herkese iyi seneler diliyorum. Gerekli açıklamayı zaten dün yaptık." dedi.

Büyükekşi sağlığıyla ilgili soruya ise "Daha iyiyim inşallah. Çok teşekkür ediyorum." yanıtını verdi.

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