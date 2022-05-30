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Spor

TFF, Kayserispor ve Sivasspor'u PFDK'ya sevk etti

TFF Hukuk Müşavirliği, Ziraat Türkiye Kupası Finalindeki çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle Kayserispor ve Sivasspor'u PFDK'ya sevk etti.

DHA30 Mayıs 2022 Pazartesi 19:54 - Güncelleme:
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Yukatel Kayserispor ve Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası Finalindeki çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 30 Mayıs 2022 tarihli PFDK sevklerini açıkladı. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor'un Ziraat Türkiye Kupası Final karşılaşmasındaki çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle PFDK'ya sevkine karar verildiği belirtildi.

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