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Spor

TFF, Kayserispor'u PFDK'ya sevk etti

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Trabzonspor ile karşılaşılan maçta yapılan çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

IHA4 Ekim 2022 Salı 18:09 - Güncelleme:
TFF, Kayserispor'u PFDK'ya sevk etti
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Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Süper Lig'de mücadele veren Yukatel Kayserispor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; geride kalan hafta RHG EnerTürk Enerji Stadyumunda oynanan Trabzonspor maçında çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle Yukatel Kayserispor kulübü, Futbol Disiplin Talimatı'nın 53 ve 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildi.

TFF tarafından yapılan açıklamada, "Yukatel Kayserispor Kulübü'nün 01.10.2022 tarihinde oynanan Yukatel Kayserispor-Trabzonspor A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." denildi.

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