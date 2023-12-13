İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Aralık 2023 Çarşamba / 1 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,054
  • EURO
    31,3784
  • ALTIN
    1852.59
  • BIST100
    7529.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • ''TFF kendini bu olaylardan ayıramaz'' Ali Koç: TFF'nin suçlayıcı tavrı kabul edilemez
Spor

''TFF kendini bu olaylardan ayıramaz'' Ali Koç: TFF'nin suçlayıcı tavrı kabul edilemez

Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, Ankaragücü maçı sonunda hakem Halil Umut Meler'e saldırı sonrası olaylar üzerine açıklamalarda bulundu. Koç, TFF'yi çok sert sözlerle eleştirdi. Ali Kkoç, 'TFF kendini bu olaylardan ayıramaz. TFF'nin bu olaylarda suçlayıcı tavrı kabul edilemez' dedi.

13 Aralık 2023 Çarşamba 20:04 - Güncelleme:
''TFF kendini bu olaylardan ayıramaz'' Ali Koç: TFF'nin suçlayıcı tavrı kabul edilemez
ABONE OL

Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, son dönemde yaşanan olaylar üzerine açıklamalarda bulundu. Başkan Ali Koç TFF'ye çok sert sözlerle eleştirerek,"TFF kendini bu olaylardan ayıramaz. TFF'nin bu olaylarda suçlayıcı tavrı kabul edilemez" dedi.

İşte Ali Koç'un açıklamaları;

"Gün cesaretle sorunların üzerine gitme, gerekli adımların atılması günüdür. Bu yaşananları geniş açıdan ele almalıyız. Buralara nasıl gelindiğini iyi anlamalıyız. TFF, MHK, hakemler, kulüpler, medya, taraftarlar... Hepimiz nereden, nereye geldiğimizi irdelemeleriyiz. Türk futbolunun geldiği noktayı düşünmek zorundayız. Buraya nasıl geldiğimizi anlarsak, çözüm bulabiliriz. Bu tabloda herkesin payı var."

"Halil Umut Meler'in sağlığına kavuşmasını ve yeşil sahalara dönmesini istiyoruz. Türkiye'nin 1 numaralı hakeminin bırakma kararını gözden geçirip sahalara dönmesini umut ediyoruz."

"Pazartesi akşamı hepimizin gözü önünde yaşanan olaylar, tüm ülkemizi derinden yaralamıştır. Aynı zamanda ülke futbolunun marka değerine zarar verilmiştir. Böyle bir şiddet içeren olayın amasız fakatsız olarak kabul edilmesi mümkün değildir."

"TFF'NİN BU TAVRI KABUL EDİLEMEZ"

"TFF kendini bu olaylardan ayıramaz. TFF'nin bu olaylarda suçlayıcı tavrı kabul edilemez. Konuyla ilgisi olmayanları azmettirici olarak göstermesi kabul edilemez bir yaklaşım."

"Sayın Büyükekşi'nin Gaziantep Kulübü'nde başkan olduğu dönemdeki açıklamalarına göz atmanızı rica ediyorum. Burada bir tutarsızlık var."

TÜRK FUTBOLU AYRIŞTIRMA NOKTASINA GELMİŞTİR

"Türk futbolu artık yarışma değil, çatışma; hatta ayrıştırma noktasına gelmiştir. Bu durum toplumumuza zarar vermektedir. Ülkenin birlik ve beraberliği, huzuru her türlü rekabetten çok çok önemlidir. Toplumun huzuru ve birliği, kırmızı çizgimiz olmalıdır. Zaten birlik ve beraberliği bozan bir sürü unsur varken, futbol bunların başında gelmemelidir. Herkes üzerine düşeni yapmalıdır. Kararlılıkla adımlar atmalıyız."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.