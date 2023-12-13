Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, son dönemde yaşanan olaylar üzerine açıklamalarda bulundu. Başkan Ali Koç TFF'ye çok sert sözlerle eleştirerek,"TFF kendini bu olaylardan ayıramaz. TFF'nin bu olaylarda suçlayıcı tavrı kabul edilemez" dedi.

İşte Ali Koç'un açıklamaları;

"Gün cesaretle sorunların üzerine gitme, gerekli adımların atılması günüdür. Bu yaşananları geniş açıdan ele almalıyız. Buralara nasıl gelindiğini iyi anlamalıyız. TFF, MHK, hakemler, kulüpler, medya, taraftarlar... Hepimiz nereden, nereye geldiğimizi irdelemeleriyiz. Türk futbolunun geldiği noktayı düşünmek zorundayız. Buraya nasıl geldiğimizi anlarsak, çözüm bulabiliriz. Bu tabloda herkesin payı var."

"Halil Umut Meler'in sağlığına kavuşmasını ve yeşil sahalara dönmesini istiyoruz. Türkiye'nin 1 numaralı hakeminin bırakma kararını gözden geçirip sahalara dönmesini umut ediyoruz."

"Pazartesi akşamı hepimizin gözü önünde yaşanan olaylar, tüm ülkemizi derinden yaralamıştır. Aynı zamanda ülke futbolunun marka değerine zarar verilmiştir. Böyle bir şiddet içeren olayın amasız fakatsız olarak kabul edilmesi mümkün değildir."

"TFF'NİN BU TAVRI KABUL EDİLEMEZ"

"TFF kendini bu olaylardan ayıramaz. TFF'nin bu olaylarda suçlayıcı tavrı kabul edilemez. Konuyla ilgisi olmayanları azmettirici olarak göstermesi kabul edilemez bir yaklaşım."

"Sayın Büyükekşi'nin Gaziantep Kulübü'nde başkan olduğu dönemdeki açıklamalarına göz atmanızı rica ediyorum. Burada bir tutarsızlık var."

TÜRK FUTBOLU AYRIŞTIRMA NOKTASINA GELMİŞTİR

"Türk futbolu artık yarışma değil, çatışma; hatta ayrıştırma noktasına gelmiştir. Bu durum toplumumuza zarar vermektedir. Ülkenin birlik ve beraberliği, huzuru her türlü rekabetten çok çok önemlidir. Toplumun huzuru ve birliği, kırmızı çizgimiz olmalıdır. Zaten birlik ve beraberliği bozan bir sürü unsur varken, futbol bunların başında gelmemelidir. Herkes üzerine düşeni yapmalıdır. Kararlılıkla adımlar atmalıyız."