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Spor

TFF, kırmızı kart kuralında değişikliğe gitti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Futbol Disiplin Talimatı'nda değişikliğe gitti. Yeni kuralda, 'Resmi müsabakalarda ikinci sarı kart nedeniyle oyundan ihraç edilen futbolcular aynı kategorideki takip eden müsabakada otomatik olarak cezalıdırlar' denildi.

04 Eylül 2020 Cuma 23:36 - Güncelleme: 04 Eylül 2020 Cuma 23:36
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Futbol Disiplin Talimatı'nda değişikliğe gitti.

TFF'nin internet sitesinde, maddelerinde değişiklik yapılan talimatlar yayımlandı.

Futbol Disiplin Talimatı'nın "Kişilerin İhraç Edilmesi" başlıklı 94. Maddesi'nin değiştirilen 5. fıkrasına göre resmi müsabakalarda ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyundan ihraç edilen futbolcular, aynı kategorideki takip eden maçta otomatik olarak cezalı duruma düşecek.

94. Madde'nin 5. fıkrası şöyle:

"Resmi müsabakalarda ikinci sarı kart nedeniyle oyundan ihraç edilen futbolcular aynı kategorideki takip eden müsabakada otomatik olarak cezalıdırlar. Anılan cezanın infazı gerçekleşinceye kadar, ayrıca disiplin kurullarınca cezalandırılmamışlarsa, diğer kategorilerdeki müsabakalarda oynayabilirler."

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