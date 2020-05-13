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Spor

TFF Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yaptığını açıkladı.

DHA13 Mayıs 2020 Çarşamba 21:39 - Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 21:39
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bugün gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yaptı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifedeler kullanıldı: 

"Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'na geçici madde 9 eklenerek, daha önce 14.04.2020 tarihli yönetim kurulu kararı ile eklenen geçici madde 7 ile uzatılan finansal rapor gönderim tarihlerinin revize edilerek, talimatın EK XII / B. finansal raporların gönderim takvimlerinin 31 Mayıs yerine 30 Haziran 2020 ve 30 Haziran yerine 31 Temmuz 2020 olarak uygulanmasına karar verilmiştir."

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