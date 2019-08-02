TFF, kulüpler ve yayıncı kuruluş anlaşmaya vardı
Süper Lig maç yayınları için TFF, kulüpler ve yayıncı kuruluş anlaşmaya vardı.
Kulüpler birliği toplantısında bir araya gelen taraflar, süper lig maç yayınları konusunda anlaşma sağladı.
Futbol kulüpleri ile yayıncı kuruluş arasında bir süredir ödeme sorunu yaşanmış, Yayıncı kuruluşun ödemeleri geciktirmesi ve ardından yaptığı indirim talebi krize yol açmıştı.
Türkiye Futbol Federasyonu başkanı Nihat Özdemir ve Kulüpler Birliği başkanı Fikret Orman, toplantıların ardından yaptıkları açıklamalarda "yolumuza beinsports ile devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
TRT SPOR
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