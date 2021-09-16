Star.com.tr 16 Eylül 2021 Perşembe 15:33 - Güncelleme: 16 Eylül 2021 Perşembe 15:33

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetimi, Şenol Güneş ile yollarını ayırdı ve A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğü için arayışlara başladı. TFF'nin temas kurduğu ilk isim, Almanya U21 Milli Takımı'nı çalıştıran Stefan Kuntz oldu.

Alman teknik adamla İstanbul'da görüşen TFF Yönetimi, tecrübeli hocadan son kararını vermesini bekliyor.

SON KARARI AİLESİYLE VERECEK

Almanya'nın Bild Gazetesi'nde yer alan habere göre; Türkiye'ye yalnız gelmeyi düşünmeyen Stefan Kuntz, eşi Sabine'in görüşünü almak ve düşünmek için Futbol Federasyonu'ndan süre istedi. Kuntz bu transfer teklifini ailesiyle istişare ettikten sonra kararını bildirecek.

58 yaşındaki teknik adamın, Almanya Futbol Federasyonu ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

TFF'NİN DİĞER ADAYI SHEVCHENKO

Öte yandan Kuntz'un A Milli Takım'ın teknik direktörlüğü için tek aday olmadığı da iddia edildi. Kicker'in haberine göre; Andriy Shevchenko da TFF'nin gündeminde yer alan isimlerden biri. Eski dünya çapındaki forvet Shevchenko, en son Ukrayna Milli Takımı'nı çalıştırıyordu ve Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale çıktı. 44 yaşındaki teknik adam geçtiğimiz ağustos ayından bu yana boşta.

JÖRG SCHMADTKE: "KUNTZ TÜRKİYE'Yİ TANIYOR ORADA SORUN YAŞAMAZ"

Bu arada Kuntz'un Türkiye A Milli Futbol Takımı'ndan aldığı teklifle ilgili, Alman hocanın yakın arkadaşı olan Wolfsburg Genel Müdürü Jörg Schmadtke'den bir açıklama geldi.

Bild'e konuşan Schmadtke, "Stefan'ın Türkiye'de sorun yaşayacağını sanmıyorum. Geçmişte orada futbol oynadı ve oradaki zihniyeti biliyor. Kendi adına en doğru kararı vereceğinden eminim" dedi.