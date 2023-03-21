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Spor

TFF, PFDK sevklerini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve teknik direktör Jorge Jesus'un çeşitli nedenlerle PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı. İşte tüm sevkler...

21 Mart 2023 Salı 23:44 - Güncelleme:
TFF, PFDK sevklerini açıkladı
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TFF, PFDK'ya sevk edilen konuları açıkladı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü çirkin ve kötü tezahürattan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve teknik direktör Jorge Jesus'un PFDK'ya sevk edildiği duyuruldu.

İşte açıklama:

GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK'in 18.03.2023 ve 19.03.2023 tarihlerinde kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar suretiyle "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ'un müsabaka devre arası ve sonrasında kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar suretiyle "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu JORGE FERNANDO PINHEIRO DE JESUS'un aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 20.03.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu JORGE FERNANDO PINHEIRO DE JESUS'un 16.03.2023 tarihli basın toplantısındaki açıklamaları suretiyle "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 18.03.2023 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-İSTANBULSPOR A.Ş Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü'nün 19.03.2023 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 9. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü teknik sorumlusu EMRE BELÖZOĞLU'nun 19.03.2023 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 20.03.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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