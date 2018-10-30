TFF Plaj Futbolu Ligi'nde şampiyon Erciş Belediyespor!

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Plaj Futbolu Ligi finallerinde, Erciş Belediyespor şampiyon oldu.

Galip Dere Plajı'nda gerçekleştirilen organizasyonun final maçında Erciş Belediyespor, Alanya Belediyespor'u 7-6 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Üçüncülük maçında ise Manavgat Belediyespor'u 10-4 yenen Arsuz Belediyespor, TFF Plaj Futbolu Ligi finallerini üçüncü sırada tamamladı.

Turnuvada, Erciş Belediyespor takımından Jordon en değerli oyuncu ödülünü, aynı takımdan Sedat Çölgezer de en iyi kaleci ödülünü alırken, gol kralı ise Arsuz Belediyespor takımından Brishtel oldu.

Maçların ardından dereceye giren takımlara kupa ile madalyaları, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, TFF Grassroots Sorumlusu Sertan Kırağası, Alanya Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Erdal Tamrak, Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur ve federasyon yetkilileri tarafından verildi.