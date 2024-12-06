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Spor

TFF resmen açıkladı! Fenerbahçe'de kupada yok

TFF, Fenerbahçe'nin 2024-25 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacağını federasyona bildirdiğini duyurdu. TFF'den yapılan açıklamada Fenerbahçe'nin bildirimiyle ilgili gerekli değerlendirmenin yapılacağı vurgulandı.

6 Aralık 2024 Cuma 20:41 - Güncelleme:
TFF resmen açıkladı! Fenerbahçe'de kupada yok
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TFF, Fenerbahçe'nin 2024-25 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacağını federasyona bildirdiğini duyurdu. TFF'den yapılan açıklamada Fenerbahçe'nin bildirimiyle ilgili gerekli değerlendirmenin yapılacağı vurgulandı.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

"Fenerbahçe Futbol A.Ş, 2024-2025 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılım sağlamayacağını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirmiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu'na 29 Kasım 2024 tarihinde iletilen yazıda "2024/2025 futbol sezonunda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarına katılım sağlanmayacağını bildiririz." denilmiştir.

Bahse konu olan bildirimle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilgili kurulları gerekli değerlendirmeleri yapacaktır."

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