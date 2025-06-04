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Spor

TFF resmen duyurdu! Kırmızı kart için yeni karar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yeni sezon öncesinde bazı disiplin talimatlarında değişikliğe gitti. Kırmızı kartların infazında değişiklik yapıldı. Futbolcular, gördükleri kırmızı kartların cezasını takip eden resmi müsabaka veya müsabakalarda çekecek.

Haber Merkezi4 Haziran 2025 Çarşamba 21:41 - Güncelleme:
TFF resmen duyurdu! Kırmızı kart için yeni karar
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yeni sezon öncesinde bazı disiplin talimatlarında değişikliğe gitti.

TFF'nin internet sitesinde yayımlanan değişikliklere göre, kırmızı kartların infazında değişiklik yapıldı. Futbolcular, gördükleri kırmızı kartların cezasını takip eden resmi müsabaka veya müsabakalarda çekecek. Öncesinde, 4 maça kadar cezalar, ihlalin yaşandığı kategoride geçerli oluyordu.

Diğer değişiklik ise futbolcu sözleşmeleriyle ilgili yapıldı. Buna göre kulüpler, futbolcularla imzaladığı sözleşmelerde imza parası, imaj hakkı, verilen konut gibi tüm kazanç ve harcamaları TFF'ye bildirecek. TFF'ye ibraz edilmeyen kazanım ve harcamaların tespit edilmesi durumunda, sunulmayan meblağın yarısı kadar ceza kesilecek.

  • Kırmızı kart
  • disiplin

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