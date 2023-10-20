Fenerbahçe ve Galatasaray'ı karşı karşıya getirecek Süper Kupa maçının tarihi ve yeri netlik kazandı.

İki ezeli rakip arasındaki mücadele, 30 Aralık'ta Suudi Arabistan'da Riyad Sezonu etkinlikleri çerçevesinde oynanacak.

Riyad Sezonu ayrıca, iki takım arasındaki maçın sponsorluğunu da üstlenecek.

"ÇEKİŞMELİ VE HEYECANLI OLACAK"

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Yasser Al Misehal, "Türkiye Süper Kupası, Türkiye'nin ve Avrupa'nın iki büyük kulübünü kapsıyor. Kesinlikle çekişmeli ve heyecanlı bir maç olacak. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu dünyanın en gelişmiş federasyonlarından biri olduğu için Türk Federasyonu ile stratejik bir ilişkimiz var" dedi.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki mücadele öncesinde bir Türk sanatçının da katılacağı bir dizi etkinlik düzenlenecek.

TFF'DEN AÇIKLAMA:

TFF de Süper Kupa'nın 30 Aralık'ta Suudi Arabistan'da düzenleneceğini doğruladı.

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

"2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa maçı kulüplerimizin bilgisi dahilinde, 30 Aralık 2023 Cumartesi günü saat 20.00'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacaktır."

RİYAD MEVSİMİ / SEZONU NEDİR?

Riyad Sezonu, Suudi Arabistan hükümeti tarafından ülkenin Vizyon 2030 planının bir parçası olarak 2019 yılından bu yana düzenlenen devasa bir festivaldir.

Etkinlik, turizmi teşvik etmeyi, ekonomiyi çeşitlendirmeyi ve Suudi Arabistan'ın zengin kültür ve mirasını sergilemeyi amaçlıyor. Şehrin dört bir yanına yayılmış 100'den fazla etkinlikle Riyad Sezonu, müzik konserleri, spor etkinlikleri ve tiyatro gösterileri dahil olmak üzere herkes için bir şeyler sunuyor.