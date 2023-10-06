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Spor

TFF resmen duyurdu! Vincenzo Montella'nın teknik ekibi belli oldu

TFF, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın teknik ekibini duyurdu. Ekibin içerisinde Selçuk Şahin'in de yer alacağını açıkladı. İşte detaylar...

6 Ekim 2023 Cuma 17:01 - Güncelleme:
TFF resmen duyurdu! Vincenzo Montella'nın teknik ekibi belli oldu
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TFF, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın ekibinde Selçuk Şahin'in de yer alacağını duyurdu. İşte TFF'den yapılan açıklama:

"Vincenzo Montella'nın A Milli Takım teknik direktörlüğü görevine getirilmesinin ardından, İtalyan çalıştırıcının yardımcılıklarını yapacak isimler de belirlendi.

Montella'nın yardımcılıklarını, teknik direktörlük kariyerinin başlangıcından itibaren kendisiyle birlikte çalışmakta olan Daniele Russo ile A Milli Takımımızın 2003 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda üçüncülüğü elde eden kadrosunda yer alan Selçuk Şahin yapacak.

Teknik heyette Massimo Crivellaro ve Okan Aydıner analiz antrenörü, Pierpaolo Polino ve Vural Durmuş ise atletik performans antrenörü olarak görev alacak. Adana Demirspor'dan Ozan Özerkan ile Eyüpspor'dan Emrah Karakovan ise millî maç dönemlerinde A Millî Takım'da kaleci antrenörü olarak görevlendirilecek."

  • Vincenzo Montella
  • a milli futbol takımı

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