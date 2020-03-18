TFF Riva'da olağanüstü toplandı!

18 Mart 2020 Çarşamba 18:25 - Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 18:25

Bilim Kurulu'nun tavsiye kararı üzerine Süper Lig maçlarının seyircisiz olarak devam etmesine karar veren Türkiye Futbol Federasyonu, federasyonun Riva'daki binasında olağanüstü toplandı. Toplantıdan önce Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'in kabulünü gerçekleştiren başkan Nihat Özdemir, bu görüşmenin ardında kurmayları ile beraber Cumburbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını beklemeye başladı. Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına paralel olarak, Süper Lig'in devamı konusunda son kararını söyleyecek olan TFF Yönetimi'nin bugün bir açıklama daha yapması bekleniyor.