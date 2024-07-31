TFF Sağlık Kurulları ve Dopingle Mücadele Kurulu belli oldu

TFF Yönetim Kurulu tarafından Sağlık Kurulu, Onur Kurulu, Sağlık ve Performans İcra Kurulu, Bölge Sağlık Birimi ve Dopingle Mücadele Kurulu'nun Başkan ve Üyeleri belirlendi.Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Taşer olurken Prof. Dr. Bülent Bayraktar ve Prof. Dr. Mahmut Müslümanoğlu da müdür yardımcısı olarak görevlendirildi.
Ömer Taşer başkanlığındaki Sağlık Kurulları ve Dopingle Mücadele Kurulu'nun üyeleri ise şöyle:
Sağlık Kurulu
Abdullah Emre Güner
Ata Can Atalar
Hakan Gür
Hüseyin Hakkı Bağlar
Mehmet Kurtoğlu
Metin Ünal
Muhlis Polat
Okan Özçeker
Soner Şahin
Tolga Aydoğ
Turabi Yerli
Yaşar Gül Baltacı
Zakir Sakçı
Onur Kurulu
Ömer Türel
Vahit Özmen
Mehmet Serdar Binnet
Sağlık Performans İcra Kurulu
Ali Erşen
Anıl Işık
Berkin Toker
Bülent Bayraktar
Engin Dinç
Gökhan Polat
Göksel Dikmen
İbrahim Tuncay
Kerem Bilsel
Mahir Mahiroğulları
Sergen Devran
Tunay Erden