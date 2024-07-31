İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Temmuz 2024 Çarşamba / 24 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,1553
  • EURO
    35,9134
  • ALTIN
    2609.07
  • BIST100
    10638.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • TFF Sağlık Kurulları ve Dopingle Mücadele Kurulu belli oldu
Spor

TFF Sağlık Kurulları ve Dopingle Mücadele Kurulu belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Sağlık Kurulları ve Dopingle Mücadele Kurulu'nun başkan ve üyelerini belirledi.

IHA31 Temmuz 2024 Çarşamba 22:36 - Güncelleme:
TFF Sağlık Kurulları ve Dopingle Mücadele Kurulu belli oldu
ABONE OL

TFF Yönetim Kurulu tarafından Sağlık Kurulu, Onur Kurulu, Sağlık ve Performans İcra Kurulu, Bölge Sağlık Birimi ve Dopingle Mücadele Kurulu'nun Başkan ve Üyeleri belirlendi.

Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Taşer olurken Prof. Dr. Bülent Bayraktar ve Prof. Dr. Mahmut Müslümanoğlu da müdür yardımcısı olarak görevlendirildi.

Ömer Taşer başkanlığındaki Sağlık Kurulları ve Dopingle Mücadele Kurulu'nun üyeleri ise şöyle:

Sağlık Kurulu

Abdullah Emre Güner

Ata Can Atalar

Hakan Gür

Hüseyin Hakkı Bağlar

Mehmet Kurtoğlu

Metin Ünal

Muhlis Polat

Okan Özçeker

Soner Şahin

Tolga Aydoğ

Turabi Yerli

Yaşar Gül Baltacı

Zakir Sakçı

Onur Kurulu

Ömer Türel

Vahit Özmen

Mehmet Serdar Binnet

Sağlık Performans İcra Kurulu

Ali Erşen

Anıl Işık

Berkin Toker

Bülent Bayraktar

Engin Dinç

Gökhan Polat

Göksel Dikmen

İbrahim Tuncay

Kerem Bilsel

Mahir Mahiroğulları

Sergen Devran

Tunay Erden

  • TFF Yönetim Kurulu
  • Sağlık Kurulları
  • Dopingle Mücadele Kurulu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.