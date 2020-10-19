TFF: Saldırıyla ilgili tüm bilgi savcılık ve emniyet yetkilileriyle paylaşılacaktır

DHA 19 Ekim 2020 Pazartesi 18:19 - Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 18:19

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Hes Kablo Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanan ve konuk ekip taraftarlarının yer almadığı 5. Hafta müsabakasında, Kayserispor Başkanı Sayın Berna Gözbaşı'nın kızı ve kardeşi ile diğer aile fertleri ve çocukların da bulunduğu locaya çirkin bir saldırıda bulunulmuştur. Öncelikle, saldırıdan dolayı baygınlık geçiren kızı, darp edilen kardeşi Ozan Gözbaşı olmak üzere, Sayın Berna Gözbaşı ve tüm aile fertlerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Türk sporunda asla görmek istemediğimiz bu tür olayların karşısında olduğumuzu vurguluyor, yaşanan bu vahim olayı kınıyoruz. Saldırıyı gerçekleştiren şahıslarla ilgili gerekli işlemler Emniyet güçleri tarafından sürdürülürken, Türkiye Futbol Federasyonu olarak elimizde bulunan tüm bilgi, belge ve görüntüleri, savcılık ve emniyet yetkililerine ulaştıracağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz” ifadeleri kullanıldı.