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Spor

TFF, Samsunspor'u tebrik etti

Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 1. Lig'de şampiyon olan Samsunspor'u tebrik etti ve gelecek sezon için başarılar diledi.

IHA23 Nisan 2023 Pazar 23:34 - Güncelleme:
TFF, Samsunspor'u tebrik etti
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), TFF 1. Lig'de şampiyon olan Samsunspor'u tebrik edip gelecek sezon Süper Lig'de başarı diledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), TFF 1. Lig'de şampiyonluğu garantileyen Samsunspor için tebrik mesajı yayımladı. TFF mesajında, "Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında bugün oynanan maçlar sonucunda Samsunspor şampiyonluğu elde etti. Daha önce ilk 2'yi garantileyerek Spor Toto Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Samsunspor, bugün Ankara Keçiörengücü karşısında aldığı galibiyetle birlikte matematiksel olarak şampiyonluğu da garantiledi. Türkiye Futbol Federasyonu olarak, başarılarından dolayı Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ı, yönetim kurulunu, teknik heyeti, futbolcuları ve Samsunspor camiasını tebrik eder, gelecek sezon Süper Lig'de başarılar dileriz" denildi.

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