Türk futbolunda gözler, gerçekleştirilecek olan Türkiye Futbol Federasyonu seçimine çevrildi. 18 Temmuz Perşembe günü yapılacağı açıklanan TFF seçimlerinde başkan adayı Servet Yardımcı ön plana çıktı. Seçilmesi durumunda her şeyin yenileneceğine vurgu yapan Yardımcı, "Türk futbolunda yeni yükselişin miladı olacak" ifadelerini kullandı.

"UEFA VE FIFA'DAKİ GİBİ ÇÖZECEĞİZ"

Açıklamalarda bulunan Yardımcı, "18 Temmuz'da Türk futbolunda aklı selimin, sağduyunun, bilginin, iletişimin, işbirliğinin yükseldiği bir dönemin başlangıcı olmalıdır. 18 Temmuz'dan sonra Türk futbolunda her şey yenilenecek. Dünyada ve Avrupa'da var olan sistemler ülkemizde de hayata geçirilecektir. Seçimde futbol ailesinin değişim yönünde oy kullanacak her bir ferdi futbolda yeni bir yükselişin başlangıcına imza atacaktır. Biz dünyada ve Avrupa'da nasıl sorunları çözüyorsak, FIFA'da ve UEFA'da futbolu yönetirken hangi çözümleri üretiyorsak aynı kuralları, bilgi birikimi konusunda uzman arkadaşla Türkiye'de inşa edeceğiz" dedi.

MİLLİ TAKIMDAN BEKLENTİSİ YÜKSEK

EURO 2024'te A Milli Takım'ımızdan başarı beklediğini ifade eden Yardımcı, "Milli takımımızın da burada olması, buradaki futbol şöleninde bulunması bizim için de mutluluk ve heyecan verici. Milli takımımızdan başarılar bekliyorum. Çok yetenekli ve iyi bir kadromuz var. İnşallah güzel hazırlanmışlardır. Turnuvaya renk katacağımıza inanıyorum" dedi.

"BURADA EV SAHİBİ GİBİ OYNAYACAĞIZ"

Türkiye'nin 2032 Avrupa Şampiyonası'nı İtalya ile ortaklaşa düzenleyeceğini hatırlatan Yardımcı, "Bizim farklılıklarımız var. Hem organizasyon becerimiz hem kaliteli insan kaynağımız var. Aynı zamanda turistik ve kültürel açıdan mutfağımız, denizimiz var. Bu konuda Almanya'dan öndeyiz. Bizde turist sayısının çok artacağını düşünüyorum. Bu turnuva için 7 milyon turistin Almanya'ya gelmesi bekleniyor. Bizde daha çok olacaktır. Şimdiden heyecanlanıyorum. Burada da zaten ev sahibi gibi oynayacağız. İnşallah vatandaşlarımıza gurur verecek, onları umutlandıracak sonuçlar alacağız" ifadelerini kullandı.

"HEDEF DÜNYA KUPASI"

Başkan adayı Servet Yardımcı, "İstanbul, UEFA için de çok önemli. Bildiğiniz gibi, Türkiye adına çok önemli bir başarıya daha imza attık; 2026 UEFA Avrupa Ligi ve 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali'ni İstanbul'a kazandırdık. EURO 2032 ev sahipliği sayesinde, diğer şehirlerimizi de, kültürü, tarihi ve mutfağıyla dünyaya tanıtma fırsatını yakalayacağız. Yeni bir hedefimiz daha olmalı; FIFA Dünya Kupası organizasyonunu ülkemize kazandırmak" dedi.

FEDERASYON BAŞKANLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

UEFA icra kurulu üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkan adayı Servet Yardımcı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) ev sahipliği yapacak Almanya'da şampiyona öncesinde Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Bernd Neuendorf, İngiltere Futbol Federasyon Başkanı Debbie Hewitt ve Romanya Futbol Federasyonu Başkanı Razvan Burleanu ile buluştu.

UEFA icra kurulu üyesi Yardımcı ile federasyon başkanları, 1 ay sürecek şampiyonayla ilgili fikir alış verişinde bulundu.