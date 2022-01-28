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Spor

TFF, Spor Toto 1. Lig'de yabancı oyuncu sınırını 7'ye çıkardı

TFF, Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek takımların 2022-23 Sezonu için en fazla 7 yabancı oyuncu tescil ettirebileceğini açıkladı.

AA28 Ocak 2022 Cuma 00:18 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 00:18
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto 1. Lig'de yabancı oyuncusu sayısında değişikliğe gitti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2022-2023 sezonu için kulüplerin daha önce 5 yabancı oyuncu tescil ettirebileceğini açıklayan yönetim kurulu, söz konusu sezon için bu sayıyı 7'ye çıkardı. Kulüplerin 7 yabancı uyruklu futbolcuyu tescil ettirmesi halinde bu futbolculardan en az birinin 1 Ocak 1999 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması gerekecek.

Yönetim kurulu, 2023-2024 sezonu için de 5 olarak belirlediği yabancı oyuncu sayısını 6 olarak güncelledi. Bu durumda 6 yabancı oyuncu tescil ettirecek kulüplerde bu futbolculardan en az birinin 1 Ocak 2001 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması zorunlu olacak.

Kulüpler, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonda en fazla 4 yabancı oyuncusunu aynı anda oynatabilecek.

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