TFF, Spor Toto 1. Lig'in 10 haftalık programını açıkladı

Spor Toto 1. Lig'de 10 haftalık maç programı belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ve 31. haftada oynanacak maçların programı şöyle:

22. HAFTA



27 Ocak Cuma:

20.00 Göztepe-Beyçimento Bandırmaspor (Gürsel Aksel)

28 Ocak Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor-Sakaryaspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Altınordu-Dyorex Boluspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 Pendikspor-Gençlerbirliği (Pendik)

29 Ocak Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Altay (Aktepe)

13.30 Adanaspor-Bodrumspor (Yeni Adana)

16.00 Yeni Malatyaspor-Eyüpspor (Yeni Malatya)

19.00 Altaş Denizlispor-Manisa FK (Denizli Atatürk)

30 Ocak Pazartesi:

20.00 Yılport Samsunspor-Erzurumspor FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)

23. HAFTA



3 Şubat Cuma:

20.00 Altay-Adanaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

4 Şubat Cumartesi:

13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Altaş Denizlispor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Erzurumspor FK-Tuzlaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Dyorex Boluspor-Pendikspor (Bolu Atatürk)

19.00 Çaykur Rizespor-Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)

5 Şubat Pazar:

13.30 Manisa FK-Yılport Samsunspor (Mümin Özkasap)

16.00 Gençlerbirliği-Göztepe (Eryaman)

19.00 Sakaryaspor-Ankara Keçiörengücü (Yeni Sakarya Atatürk)

6 Şubat Pazartesi:

20.00 Eyüpspor-Bodrumspor (Eyüp)

24. HAFTA



10 Şubat Cuma:

20.00 Göztepe-Dyorex Boluspor (Gürsel Aksel)

20.00 Pendikspor-Altınordu (Pendik)

11 Şubat Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor-Gençlerbirliği (Sancaktepe 15 Temmuz)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Beyçimento Bandırmaspor (Aktepe)

16.00 Adanaspor-Eyüpspor (Yeni Adana)

19.00 Yılport Samsunspor-Çaykur Rizespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

12 Şubat Pazar:

13.30 Bodrumspor-Altay (Bodrum İlçe)

16.00 Yeni Malatyaspor-Manisa FK (Yeni Malatya)

19.00 Altaş Denizlispor-Sakaryaspor (Denizli Atatürk)

25. HAFTA



14 Şubat Salı:

17.00 Pendikspor-Tuzlaspor (Pendik)

20.00 Altınordu-Göztepe (Bornova Aziz Kocaoğlu)

15 Şubat Çarşamba:

14.30 Manisa FK-Bodrumspor (Mümin Özkasap)

14.30 Erzurumspor FK-Ankara Keçiörengücü (Erzurum Kazım Karabekir)

17.00 Çaykur Rizespor-Adanaspor (Çaykur Didi)

20.00 Gençlerbirliği-Altaş Denizlispor (Eryaman)

16 Şubat Perşembe:

14.30 Beyçimento Bandırmaspor-Eyüpspor (Bandırma 17 Eylül)

17.00 Altay-Yeni Malatyaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

20.00 Sakaryaspor-Yılport Samsunspor (Yeni Sakarya Atatürk)

26. HAFTA



18 Şubat Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor-Dyorex Boluspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

19.00 Göztepe-Pendikspor (Gürsel Aksel)

19 Şubat Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Altınordu (Aktepe)

13.30 Bodrumspor-Çaykur Rizespor (Bodrum İlçe)

16.00 Altaş Denizlispor-Erzurumspor FK (Denizli Atatürk)

19.00 Adanaspor-Manisa FK (Yeni Adana)

20 Şubat Pazartesi:

17.00 Yeni Malatyaspor-Sakaryaspor (Yeni Malatya)

20.00 Eyüpspor-Altay (Eyüp)

20.00 Yılport Samsunspor-Beyçimento Bandırmaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

27. HAFTA



24 Şubat Cuma:

20.00 Altınordu-Tuzlaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

25 Şubat Cumartesi:

13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Adanaspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Çaykur Rizespor-Altay (Çaykur Didi)

19.00 Gençlerbirliği-Yılport Samsunspor (Eryaman)

26 Şubat Pazar:

13.30 Erzurumspor FK-Yeni Malatyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Manisa FK-Eyüpspor (Mümin Özkasap)

16.00 Dyorex Boluspor-Ankara Keçiörengücü (Bolu Atatürk)

19.00 Pendikspor-Altaş Denizlispor (Pendik)

27 Şubat Pazartesi:

20.00 Sakaryaspor-Bodrumspor (Yeni Sakarya Atatürk)

28. HAFTA



3 Mart Cuma:

20.00 Altaş Denizlispor-Dyorex Boluspor (Denizli Atatürk)

20.00 Yılport Samsunspor-Altınordu (Samsun Yeni 19 Mayıs)

4 Mart Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği (Aktepe)

13.30 Tuzlaspor-Göztepe (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Yeni Malatyaspor-Beyçimento Bandırmaspor (Yeni Malatya)

16.00 Altay-Manisa FK (Alsancak Mustafa Denizli)

19.00 Adanaspor-Sakaryaspor (Yeni Adana)

5 Mart Pazar:

13.30 Bodrumspor-Erzurumspor FK (Bodrum İlçe)

19.00 Eyüpspor-Çaykur Rizespor (Eyüp)

29. HAFTA



7 Mart Salı:

14.30 Dyorex Boluspor-Yılport Samsunspor (Bolu Atatürk)

17.00 Altınordu-Altaş Denizlispor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

20.00 Pendikspor-Ankara Keçiörengücü (Pendik)

8 Mart Çarşamba:

14.30 Beyçimento Bandırmaspor-Bodrumspor (Bandırma 17 Eylül)

17.00 Gençlerbirliği-Adanaspor (Eryaman)

17.00 Çaykur Rizespor-Manisa FK (Çaykur Didi)

20.00 Göztepe-Yeni Malatyaspor (Gürsel Aksel)

9 Mart Perşembe:

17.00 Erzurumspor FK-Altay (Erzurum Kazım Karabekir)

20.00 Sakaryaspor-Eyüpspor (Yeni Sakarya Atatürk)

30. HAFTA



11 Mart Cumartesi:

13.30 Altaş Denizlispor-Göztepe (Denizli Atatürk)

16.00 Yeni Malatyaspor-Altınordu (Yeni Malatya)

19.00 Yılport Samsunspor-Pendikspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

12 Mart Pazar:

13.30 Manisa FK-Gençlerbirliği (Mümin Özkasap)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Tuzlaspor (Aktepe)

16.00 Çaykur Rizespor-Beyçimento Bandırmaspor (Çaykur Didi)

19.00 Adanaspor-Dyorex Boluspor (Yeni Adana)

13 Mart Pazartesi:

20.00 Altay-Sakaryaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

20.00 Eyüpspor-Erzurumspor FK (Eyüp)

31. HAFTA



17 Mart Cuma:

20.00 Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor (Eryaman)

18 Mart Cumartesi:

13.30 Dyorex Boluspor-Bodrumspor (Bolu Atatürk)

16.00 Erzurumspor FK-Çaykur Rizespor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Pendikspor-Adanaspor (Pendik)

19.00 Altınordu-Eyüp (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19 Mart Pazar:

13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Altay (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Tuzlaspor-Altaş Denizlispor (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Göztepe-Yılport Samsunspor (Gürsel Aksel)

19.00 Sakaryaspor-Manisa FK (Yeni Sakarya Atatürk)