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Spor

TFF, Stefan Kuntz iddialarına cevap verdi! ''Gerçeği yansıtmamaktadır''

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. İşte detaylar...

18 Eylül 2023 Pazartesi 17:24 - Güncelleme:
TFF, Stefan Kuntz iddialarına cevap verdi! ''Gerçeği yansıtmamaktadır''
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Türkiye Futbol Federasyonu, Stefan Kuntz ile çıkan ayrılık haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İşte TFF'nin açıklaması:

"Bir süredir yazılı, görsel ve dijital medyada yer alan A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile ilgili haberler ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Türkiye Futbol Federasyonu sözleşmesi devam eden A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'u 20 Eylül Çarşamba günü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile toplantı yapmak üzere Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ne resmi olarak davet etmiştir."

AYRILIK İDDİASI!

TFF'nin, Ermenistan ve Japonya ile oynanan maçların ardından Alman teknik adam ile yollarını ayırma kararı aldığı öne sürülmüştü.

  • stefan kunz
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