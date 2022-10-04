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Spor

TFF, Süper Lig'den 7 takımı PFDK'ya sevk etti

TFF Hukuk Müşavirliği, Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Trabzonspor, Kayserispor, MKE Ankaragücü, Adana Demirspor, Konyaspor ve Fatih Karagümrük'ü çeşitli nedenlerle PFDK'ya sevk etti.

AA4 Ekim 2022 Salı 18:52 - Güncelleme:
TFF, Süper Lig'den 7 takımı PFDK'ya sevk etti
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'de yer alan 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada; Beşiktaş, Trabzonspor, Yukatel Kayserispor, MKE Ankaragücü, Adana Demirspor, Arabam.com Konyaspor ve VavaCars Fatih Karagümrük'ün çeşitli nedenlerle kurula gönderildiği bildirildi.

Bitexen Giresunspor futbolcusu Sergio Antonio Da Luz Junior, Trabzonspor Kulübü görevlisi Hayati Erol ile MKE Ankaragücü masörü Kemal Şenaydın'ın da PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

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