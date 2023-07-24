TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a verdiği cezaları onadı

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a verdiği para cezalarını onandığını açıkladı.

Kuruldan yapılan açıklamada, geçen sezon 4 Haziran tarihinde oynanan Galatasaray derbisi sonrasında PFDK'ye sevk edilerek 104 bin lira para cezasına çarptırılan Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek'in cezasının, yapılan itirazların ardından oy birliğiyle 52 bin liraya düşürüldüğü ifade edildi.

Fenerbahçe ile RAMS Başakşehir arasında İzmir'de oynanan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinin ardından PFDK tarafından sarı-lacivertli kulübe verilen toplam 456 bin lira para cezaları da kurul tarafından oy birliğiyle onadı.

Tahkim Kurulu, Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Ateş'in 60 gün hak mahrumiyeti ve 140 bin lira para cezasını da oy birliğiyle onama kararı aldı.