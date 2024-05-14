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Spor

TFF, transfer tarihlerini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, 2024-2025 futbol sezonu transfer dönemi tarihlerini açıkladı.

14 Mayıs 2024 Salı 14:49 - Güncelleme:
TFF, transfer tarihlerini açıkladı
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TFF, yeni sezondaki transfer tarihlerini açıkladı. Buna göre yaz transfer dönemi 24 Haziran - 13 Eylül arasında olacak. Ara transfer dönemi ise 13 Ocak - 11 Şubat arası gerçekleşecek.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2024-2025 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirlemiştir.

Buna göre; 2024-2025 futbol sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 24 Haziran 2024 tarihinde başlayıp, 13 Eylül 2024 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 13 Ocak 2025 tarihinde başlayıp, 11 Şubat 2025 tarihinde sona ermesine karar verilmiştir."

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