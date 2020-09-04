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Spor

TFF, transferde 'vergi borcu' şartını geçici olarak kaldırdı

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni transferlerin tescilinde aranan SGK ve vergi borcu olmama şartını 2020-2021 sezonu için geçici olarak kaldırdığını açıkladı.

DHA04 Eylül 2020 Cuma 18:02 - Güncelleme: 04 Eylül 2020 Cuma 18:02
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), transfer edilen futbolcuların tescilinde Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairelerine, 'vadesi geçmiş borcu olmamayı belgelendirme yükümlülüğünün' mevcut transfer döneminde uygulanmaması yönünde bir talimat değişikliği yapıldığını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu'nun 04.09.2020 tarihli toplantısında; Profesyonel Futbol Kulüplerimizden gelen talep üzerine, tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgının olumsuz ekonomik etkilerini de göz önüne alarak transfer edilen futbolcuların tescilinde Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairelerine, vadesi geçmiş borcu olmamayı belgelendirme yükümlülüğünün 2020-2021 futbol sezonu birinci transfer ve tescil döneminde uygulanmaması için Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'na Geçici 4. Madde eklenmesine karar verildi" ifadeleri yer aldı

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