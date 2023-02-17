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Spor

TFF, UEFA ile görüştü! Depremzede futbolcular için...

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) bir heyet UEFA'nın merkezine gitti ve deprem bölgesindeki futbolculara Ukrayna-Rusya savaşı sonrasında olduğu gibi sınırsız transfer izni istedi.

Akşam17 Şubat 2023 Cuma 09:35 - Güncelleme:
TFF, UEFA ile görüştü! Depremzede futbolcular için...
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Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 11 ili etkileyen deprem sonrasında ülkedeki tüm spor faaliyetleri durdurulurken, Süper Lig'de mücadele eden Hatayspor ve Gaziantep FK ise ligden çekildi. Avrupa'da transfer tahtası kapandığı için oyuncular da şu anda mecburen kulüplerinde kaldı.

TFF ise yaptığı açıklamayla bu iki takımda forma giyen futbolcuların Süper Lig'de istedikleri kulübe gidebileceklerini ve özellikle yabancı oyuncuların yerli statüsünde oynayacaklarını duyurdu.

UEFA GEÇEN YIL HAK TANIDI

Federasyon bu hamlesinin ardından bir hamle daha yaptı ve TFF'den bazı yetkililer, dün UEFA'nın Nyon'daki merkezini ziyaret etti. Yapılan görüşmede; hem ülkedeki transfer döneminin 5 Mart'a kadar uzatılması hem de depremden etkilenen ve ligden çekilen takımların oyuncularına Ukrayna'da olduğu gibi sınırsız transfer izni verilmesi konuşuldu. Bilindiği gibi; UEFA, Rusya'nın Ukrayna'ya geçen yıl savaş açmasının ardından bu iki ülkedeki futbolculara istedikleri takıma gitmelerine izin veren bir açıklama yapmıştı.

SÜRE 10 GÜN UZATILMIŞTI

TFF yetkilileri de 'asrın felaketi' sonrasında Hatayspor ve Gaziantepspor başta olmak üzere depremden etkilenen kentlerin futbol takımlarındaki oyunculara bu hakkın tanınmasını istiyor. UEFA'nın bu görüşe olumlu baktığı ancak transfer sezonunun uzatılması konusunda ise henüz net bir cevap vermediği belirtildi. Futbolun Avrupa'daki patronu, bu konudaki kararını birkaç gün içinde Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirecek. Bilindiği gibi 8 Şubat'ta sona erecek olan transfer dönemi 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinin ardından UEFA ile yapılan görüşme sonrasında 18 Şubat'a uzatılmıştı.

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