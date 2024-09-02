İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Eylül 2024 Pazartesi / 28 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,916
  • EURO
    37,5784
  • ALTIN
    2724.62
  • BIST100
    10110.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • TFF VAR kayıtlarını açıkladı! İşte tartışılan pozisyonalar
Spor

TFF VAR kayıtlarını açıkladı! İşte tartışılan pozisyonalar

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 4'üncü hafta maçlarında sahada incelenen pozisyonların VAR kayıtlarını yayınladı.

2 Eylül 2024 Pazartesi 20:16 - Güncelleme:
TFF VAR kayıtlarını açıkladı! İşte tartışılan pozisyonalar
ABONE OL

TFF, Süper Lig'in 4. haftasında oynanan 3 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.

VİDEODA YER ALAN MAÇLAR VE ALINAN KARARLAR ŞÖYLE:

Adana Demirspor - Galatasaray müsabakasının 62. dakikasında Yusuf Sarı'nın şutunda Abdülkerim Bardakcı'dan seken top sonrası VAR, hakem Kadir Sağlam'a potansiyel elle oynama için kenara çağırdı. Pozisyonu izleyen hakem Sağlam penaltı noktasını gösterdi. - Aynı karşılaşmanın 88. dakikasında Mertens'in ortasında Adana Demirsporlu futbolcu Tolga Kalender'in Yusuf Demir'e yaptığı müdahale sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. VAR uyarısıyla kenara gelen hakem, Tolga'nın ayağını tehlikeli şekilde kaldırdığı ve teması nedeniyle sahaya döndü. Tolga'nın sarı kartını iptal ederek kırmızı kartla ihraç etti.

Eyüpspor - Trabzonspor mücadelesinin 76. dakikasında Eyüpspor atağında Seslar, ceza sahası içinde Mendy'nin müdahalesiyle yerde kalırken hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Karaoğlan, oyuncunun 'aldatma' gerekçesiyle temasın olmadığını belirleyerek penaltıyı iptal etti ve Seslar'a sarı kart gösterdi.

Beşiktaş - Sivasspor maçının 24. dakikasında Masuaku'nun ortasında savunmadan seken top sonrası VAR, hakem Direnç Tonusluoğlu'na uyarıda bulundu. Pozisyonu monitörden izleyen hakem, Radakovic'in ceza sahasında elle oynadığı gerekçesiyle sahaya döndü ve ev sahibi lehine penaltı verdi.


  • Trendyol Süper Lig
  • VAR kayıtları
  • 4 hafta

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.