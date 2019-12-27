İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9416
  • EURO
    6,6078
  • ALTIN
    287.657
  • BIST100
    114036
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • TFF, VAR kayıtlarını eğitim amaçlı açıklayacak!
Spor

TFF, VAR kayıtlarını eğitim amaçlı açıklayacak!

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin VAR kayıtlarının açıklanması için TFF'ye başvurması üzerine yaşanan tartışmalarda önemli bir gelişme gerçekleşti.

27.12.2019  09:46 - Güncelleme: 27.12.2019  09:46

Hakem hatalarının yaşandığı derbiden sonra Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin VAR kayıtlarının açıklanması için TFF'ye başvurması üzerine yaşanan tartışmalarda önemli bir gelişme gerçekleşti.

Konuyu değerlenhdirmeye alan Türkiye Futbol Federasyonu'nun, devre arasında VAR kayıtlarını sadece eğitim amaçlı olarak açıklamayı planladığı öğrenildi.

Geçen yıldan beri Türkiye'de yaşanan VAR gerilimini düşürmek isteyen ve bu konuda farklı bir adım atmaya hazırlanan TFF, her kulübe sadece bir maç seçme hakkı tanıyacak. Söz konusu maçta hakem konuşmaları açıklanacak. Ancak eğitim semineri şeklinde geçecek bu uygulamaya kulüp yöneticileri katılamayacak.

VAR kayıtlarının açıklanacağı odaya kulüpleri temsilen teknik direktörler, idari menajerler veya sportif direktörler girebilecek. VAR tartışmalarını bitirmek için planlanan bu uygulamaya kulüplerin nasıl tepki vereceği merak ediliyor.

(Sabah)

Terörist Hafter güçlerinden Türk gazetecilere saldırı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Merak ediliyordu: Yerli otomobilin üretileceği ilimiz belli oldu
Merak ediliyordu: Yerli otomobilin üretileceği ilimiz belli oldu

Merak ediliyordu: Yerli otomobilin üretileceği ilimiz belli oldu

Mossad’ın STK’sı: İsrail Doğu Akdeniz’de Türkiye ile anlaşmalı
Mossad’ın STK’sı: İsrail Doğu Akdeniz’de Türkiye ile anlaşmalı

Mossad’ın STK’sı: İsrail Doğu Akdeniz’de Türkiye ile anlaşmalı

Diken yazarından İmamoğlu'na tepki: O iddiayı yalanladı
Diken yazarından İmamoğlu'na tepki: O iddiayı yalanladı

Diken yazarından İmamoğlu'na tepki: O iddiayı yalanladı

Öncelikli hedefimiz...
Öncelikli hedefimiz...

Öncelikli hedefimiz...
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.