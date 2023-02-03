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Spor

TFF, VAR Sertifikasyon Kursu'nun sona erdiğini açıkladı

TFF, Merkez Hakem Kurulu tarafından Süper Lig yardımcı hakemlerine yönelik VAR Sertifikasyon Kursu'nun sona erdiğini açıkladı.

AA3 Şubat 2023 Cuma 21:42 - Güncelleme:
TFF, VAR Sertifikasyon Kursu'nun sona erdiğini açıkladı
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Merkez Hakem Kurulu tarafından Süper Lig yardımcı hakemlerine yönelik VAR Sertifikasyon Kursu, bugün sona erdi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre kurs kapsamında yardımcı hakemler, Video Yardımcı Hakemlik konusunda teorik eğitimleri alarak offline simülasyon çalışmalarını yaptılar.

VAR sertifikalı Süper Lig yardımcı hakem kadrosunu genişletmek maksadıyla 11 Süper Lig yardımcı hakemine eğitimler verilerek VAR sertifikalı yardımcı hakem sayısı arttırıldı.

Kursa katılan hakemler gerçekleştirilen VAR kursunun ardından Süper Lig müsabakalarında AVAR 2 olarak da görev alabilecekler.

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