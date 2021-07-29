TFF ve futbolculardan fidan kampanyası

29 Temmuz 2021 Perşembe 22:33 - Güncelleme: 29 Temmuz 2021 Perşembe 22:33

Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınları spor camiasını da harekete geçirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2021-2022 sezonundan başlamak üzere, liglerde görülen her sarı kart için 1 adet, her kırmızı kart için de 5 adet fidan dikilmesine ilişkin TFF Ormanı Projesi çalışmalarının başlatıldığını açıkladı.

Şimdiye dek Gaziantep FK, Göztepe, Başakşehir, Alanyaspor, Adana Demirspor, Antalyaspor ve Trabzonspor gibi Süper Lig kulüpleri fidan kampanyasına katıldı.

TFF ve kulüplerin ardından, futbolcular da kendi aralarında fidan kampanyası başlattı.

Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş'ın başlattığı kampanyada şimdiye dek İrfan Can Kahveci, Caner Erkin, Mesut Özil, Altay Bayındır ve Ozan Kabak gibi isimler yanan alanlara dikilmesi için fidan bağışında bulundu.