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TFF ve kulüplerden bayram mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüpler Kurban Bayramı nedeniyle kutlama mesajları yayımladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun bayram mesajında şu ifadeler yer aldı:
 
"Milletçe güzelliklerin birlikte yaşandığı, birlik, beraberlik, sevgi, saygı ve hoşgörünün en güzel örneklerinin sergilendiği, toplumun tüm kesimlerinin birbiriyle kaynaştığı Kurban Bayramı'na bir kez daha kavuşmanın sevincini yaşıyoruz.
 
Kurban Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, yurt içinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ve tüm İslam aleminin bayramını kutluyoruz."
 
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Kurban Bayramı nedeniyle kulübün resmi internet sitesinden kutlama mesajı yayımladı. Orman'ın mesajında şu ifadelere yer verildi:
 
"Milli ve dini duygularımızın öne çıktığı, sevgi ve saygı bağlarımızın güçlendiği bayramlar, toplumumuzu birleştirici özel günlerdir.
 
İnançlarımızın, örf ve adetlerimizin sergilendiği bayramların; ailemiz, dostlarımız ve komşularımız ile olan bağımızı kuvvetlendirmesi ülkemizin geleceği için son derece önemlidir.
 
Sevdiklerinizle bir arada; sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar geçirmeniz dileklerimle birlikte tüm Camiamızın, taraftarlarımızın ve halkımızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum."
 
Fenerbahçe Kulübü, Kurban Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.
 
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde paylaşılan mesajda, "Bayramlar; birlik, beraberlik, kardeşlik duygularının güçlendiği, bizi biz yapan değerlerin hatırlandığı en özel günlerdir. Sağlık, sevgi, huzur dolu nice bayramlar geçirmek dileği ile ülkemizin ve tüm camiamızın Kurban Bayramı'nı kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.
 
Galatasaray Spor Kulübü'nün resmi internet sitesinden Kurban Bayramı tebrik mesajı yayımlandı.
 
"Hoşgörü ve dayanışma duygularının pekiştiği, dini ve milli değerlerimizin en önemli unsurlarından olan paylaşmanın ön plana çıktığı Kurban Bayramı’nın, ülkemize, Camiamıza ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını temenni ediyor; huzur, sağlık ve mutluluk dolu bir Bayram diliyoruz."
 
Trabzonspor Kulübü, Kurban Bayramı'nı Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun mesajıyla kutladı.
 
"Sevgi, saygı, barış ve hoşgörünün yoğun olarak yaşandığı bayramlarımızdan biri olan Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Her bayramda olduğu gibi bu bayram da dostluğumuzu, sevgimizi, aşımızı, ekmeğimizi, soframızı, hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı en sıcak şekilde sevdiklerimizle paylaşacağız.
 
Yeryüzünde insanlık ve adaletin egemen olmasını dileyeceğiz hep birlikte. İnsanı insan yapan değerler ve erdemler yoğun olarak yaşanacak ve şüphesiz ki; bu bayramda sağlanacak hoşgörü ortamı bizleri birbirimize daha çok kenetleyecek.
 
Küskünlüklerin ve dargınlıkların son bulduğu bayram günlerinde Trabzonspor camiası ve taraftarımızın da Trabzonspor ruhuna yakışır şekilde birlik ve beraberlik içinde, kardeşlik ve dostluk bağlarını pekiştireceklerine inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramınızı tekrar kutluyor, ulusumuza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyorum."
 
 
 
 
 
 

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