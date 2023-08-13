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Spor

TFF, vefatının 9. yılında Süleyman Seba'yı andı

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın vefatının 9. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

AA13 Ağustos 2023 Pazar 10:14 - Güncelleme:
TFF, vefatının 9. yılında Süleyman Seba'yı andı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın vefatının 9. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, şu ifadeler yer aldı:

"Türk futbolunda unutulmaz izler bırakan, etik değerlere bağlılığı, duruşu ve centilmenliğiyle herkesin sevgisini kazanan, adını Süper Lig'in 2014-2015 sezonuna vermekten onur duyduğumuz, Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı vefatının 9. yıl dönümünde sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz."

  • beşikatş
  • süleyman seba

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