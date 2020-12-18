TFF, yayıncı kuruluşun 'ödemeleri yaptık' açıklamasını yalanladı

IHA 18 Aralık 2020 Cuma 22:00 - Güncelleme: 18 Aralık 2020 Cuma 22:00

Kulüpler Birliği Vakfı’nın yayın ödemeleri nedeniyle bu hafta Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarında ilk 60 saniye futbol oynamayarak yayıncı kuruluşu protesto edeceğini açıklamasının ardından beIN Media, bugüne kadar bütün ödemelerin TFF’ye yapıldığını açıkladı. Bu açıklamanın ardından bir diğer açıklama ise Türkiye Futbol Federasyonu’ndan geldi. TFF’nin resmi sitesinde yer alan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve 1. Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği’nin ortak kamuoyu duyurusu ile akabinde yayıncı kuruluş Digiturk beIN MEDIA GROUP’un yaptığı açıklama Federasyonumuz tarafından dikkatli bir şekilde takip edilmiştir.

Çok açık bir şekilde bilinmesini isteriz ki, 2020/21 sezonu yayın hakları bedeli üzerinde prensip olarak varılan ve kamuoyunda da yer alan tutar göz önünde bulundurulduğunda dahi, Digiturk beIN MEDIA GROUP, 2020/21 sezonuna ilişkin ana sözleşme hükümlerine göre yapması gereken ödemelerin tamamını ifa etmemiştir. Dolayısıyla henüz üzerinde mutabakat sağlanmamış olmasına rağmen yayıncı kuruluşun açıklamasında belirtmiş olduğu “Digiturk, 2020/21 sezonunda bugüne kadar oynanmış tüm karşılaşmalara ilişkin naklen yayın lisans bedelini TFF’ye tam olarak ödemiştir” yönündeki açıklaması gerçeği yansıtmamaktadır.

Tüm taraflar açısından büyük hassasiyet taşıyan konu Türkiye Cumhuriyeti Kanunları ve hukuk çerçevesinde Federasyonumuz tarafından kapsamlı bir şekilde değerlendirilmekte olup gerekli açıklamalar kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."