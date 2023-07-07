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Spor

TFF, yeni sezonda kullanılacak olan topu tanıttı

Türkiye Futbol Federasyonu, 2023-2024 sezonunda bütün liglerde kullanılacak top olan Puma'nın Orbita modelini tanıttı.

7 Temmuz 2023 Cuma 13:46 - Güncelleme:
TFF, yeni sezonda kullanılacak olan topu tanıttı
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Yeni sezonda Süper Lig dışında; 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig, Ziraat Türkiye Kupası, Turkcell Süper Kupa ve Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde oynanacak tüm müsabakaların da resmi futbol topu oldu.

Yeni sezonda kullanılacak topun, Türkiye liglerine özgü özel desen kullanımı bir ilk olma özelliğini taşıyor. Topun üzerindeki geometrik desenler, geleneksel Türk çini sanatında kullanılan motiflerden ilham alıyor. Desenlerin oluşturduğu şekil, aynı zamanda geleneksel sema gösterilerinde ortaya çıkan estetik hareket düzenini sembolize ediyor. "FIFA Quality Pro" statüsünü taşıyan topun son model teknoloji ile tasarlanan ideal küre formu, maç boyunca biçimini koruyor ve sıvı emiliminin azalmasını destekliyor.

  • Türkiye Futbol Federasyonu
  • top tanıtımı
  • Puma Orbita modeli

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