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Spor

TFF Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun yaptığı toplantıda görev dağılımı belirlendi.

11 Temmuz 2023 Salı 22:53 - Güncelleme:
TFF Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı
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Mehmet Büyükekşi başkanlığında gerçekleştirilen toplantı sonucunda, görev dağılımı şu şekilde oluştu:

İBRAHİM BURKAY: 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Stratejik Planlama, Yeni Proje Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

YALÇIN ORHAN: 2. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari İşler ve 1. Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

YUSUF GÜNAY: Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Kulüp Lisans İşleri ve Engelli Federasyonlarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

AGAH RUŞEN ÇETİN: Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Akademi ve Altyapı Projelerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

MUSTAFA ERÖĞÜT: Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

ALKIN KALKAVAN: Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

HALUK KALYONCU: Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Kurumsal İletişim, Gençlik ve Futbol Geliştirme Programları, Tesisler ve Yatırımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

MÜSLÜM ÖZMEN: İcra Kurulu Üyesi, Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

ALİ DÜŞMEZ: İcra Kurulu Üyesi, Amatör İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

HAMİT ALTINTOP: Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

VOLKAN CAN: 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

ERMAN KALKANDELEN: Mali İşlerden ve Yeni Teknolojilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

RAMAZAN ÜÇDAN: Bilgi İşlem, Yazılım ve Futbol Turizmi Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

ŞAFAK MÜDERRİSGİL: Hukuk, Kadın Futbolu ve Sürdürülebilirlikten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

  • Türkiye Futbol Federasyonu
  • Yönetim Kurulu toplantısı
  • görev dağılımı

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