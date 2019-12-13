TFF yönetimi fikir ayrılığına rağmen %10 artış kararı aldı

Sezon başında açıklanan limit aşım oranına göre hazırlıklarını yapan, transfer çalışmalarını planlayan kulüpler bu durumda haksızlığa uğradıklarını söylerken, bütçesini talimata göre uyarlayamayan kulüpler ise verilen bu taviz ile iflasa doğru sürükleniyor yorumları yapıldı.

TFF İÇİNDE KARARA KARŞI ÇIKANLAR OLDU

Bu konuda TFF Yönetim Kurulu'nun 9 Aralık'ta yaptığı toplantıda almış olduğu Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın "Kulüplerin Takım Harcama Limitleri" kararı esnasında toplantıda gerginlik yaşandığı ortaya çıktı.

Sıkıntılı bir toplantının yaşandığı ve %10'luk artışa karşı çıkanların olduğu belirtildi. Artışı istemeyen yöneticiler "Bu durum kulüplerin finansal yapısını daha da zedeler, kulüpleri iflasa sürekler" derken, yöneticilerden birinin "Talimata uymayanlara puan silme hatta küme düşürme cezası verecektik, şimdi bu durum güvensizlik ortamı oluşturacak" çıkışı yaptı. Artışı onaylayanlar ise kulüplere bir şans daha verilmesini istedi. Ancak oy birliği sağlanmayıp fikir ayrılığına rağmen böyle bir kararın alınması TFF yönetiminde çatlaklar oluşturdu.

TRABZONSPOR TAHKİM'E BAŞVURDU

Trabzonspor Kulübü, (TFF) Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yaparak 2019-20 sezonu için kulüplerin harcama limitlerindeki kabul edilebilir sapma tutarını yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltmesi kararının ardından Tahkim Kurulu'na başvuruda bulundu. Bu kurala aylar öncesinden uyan kulüplerin başında yer alan bordo-mavililer, yapılan değişikliğe 'adaletsiz bir ortam oluştuğu' gerekçesiyle itiraz ederek "Bu kabul edilemez bir haksızlık" açıklaması yaptı.

BEŞİKTAŞ: TUTARIN %30'DAN, %40'A ÇIKARTILMASI YÖNÜNDE BİR TALEBİMİZ SÖZ KONUSU OLMAMIŞTIR

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun 28.11.2019 tarihli yazısı ile Kulübümüzün 2019/2020 sezonu için geçerli olan Takım Harcama Limiti için kabul edilebilir sapma oranı olan 30%'u aştığı bildirilmiş ve limiti aşan kulüpler için yeni oyuncu tescili yapılamayacağı belirtilerek, aşım durumunda uygulanacak müeyyideler tarafımıza tekrar hatırlatılmış olup, bu hususların karşılıklı görüşüleceği bir toplantı planlanmıştır. TFF Kulüp Lisans Kurulu ile 6 Aralık 2019 günü gerçekleştirilen toplantıda Beşiktaş JK Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürümüz Seçil Aygül tarafından Takım Harcama Limiti hesaplama yöntemine ilişkin ortak mutabakat sağlamak adına teknik aksaklıklar ve uygulama problemleri dile getirilmiştir. Söz konusu teknik aksaklıkların ortadan kaldırılması halinde Kulübümüzün Takım Harcama Limitine uyum konusunda herhangi bir ihlal durumu yaşamamakta olduğu tarafımızca Kurul'a belirtilmiştir. Söz konusu toplantıda 2019-2020 sezonu için kabul edilebilir sapma tutarının %30'dan, %40'a çıkartılması yönünde bizatihi bir talebimiz söz konusu olmamıştır. Kulübümüz mali durumuna uygun olarak faaliyetlerini planlamak ve sürdürmek konusundaki kararlılığını tavizsiz şekilde devam ettirecektir" denildi.

ÇAYKUR RİZESPOR BASIN SÖZCÜSÜ BAKIR: SEZON BAŞINDA BELİRLEDİĞİMİZ BÜTÇEYE BAĞLI KALACAĞIZ

Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, kulüplerin harcama limitlerinin artırılmasıyla ilgili olarak, "Çaykur Rizespor için değişen bir şey olmayacak. Çünkü biz, sezon başında belirlediğimiz bütçeye bağlı kalacağız. Yapılan değişikliğin Türk futboluna hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, önceki gün kritik bir karar alarak Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nda değişiklik yapmıştı. Bu yapılan değişikliği Demirören Haber Ajansı'na (DHA) değerlendiren Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, şunları söyledi;

"Kulüplerin Harcama Limitlerinin Hesaplanması' başlıklı bölümde yapılan değişiklikle 2019-2020 sezonu için kabul edilebilir sapma tutarı yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltildi. Bu uygulama sonrasında Çaykur Rizespor için değişen bir şey olmayacak. Çünkü biz sezon başında belirlediğimiz bütçeye bağlı kalacağız. Kalamayanlara iyilik mi yapılıyor, kötülük mü onu da hep birlikte göreceğiz"

MEHMET SEPİL: Yüzde 30'a dönülür veya dönülmez, en büyük dileğim, bu talimatın en kısa zamanda hayata geçirilmesi

Süper Lig ekiplerinden Göztepe ve aynı zamanda Kulüpler Birliği Vakfı'nın Başkanı Mehmet Sepil, Türkiye Futbol Federasyonu'nun harcama limit oranını yüzde 40'a çıkarmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Sepil, "Başkanımız Nihat Özdemir'e yaptığım başvurunun, haklı bir talep olduğuna inanıyorum. Anadolu kulüplerini koruduğuna inanıyorum. Benim hassasiyetimin, Kulüpler Birliği Başkanı veya Göztepe Kulübü Başkanı olarak Trabzonspor'un hassasiyetinden hiçbir farkı yok. Önemli olan Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatının sağlıklı şekilde en kısa sürede yürürlüğe girmesidir. 15 Aralık'a kadar verilecek bilançolarla harcama limitleri tekrar belirlenecek. Anadolu kulüplerinin gelirlerinin düşmesinden dolayı, limitlerin azalacağı çok açık. Bunun bir mağduriyet oluşturacağını, yüzde 30 düzenlemesiyle ilgili toplantıda göz önüne alınması gerektiğini aktardım. Bir rakam önerisinde bulunmadım. Limitin yüzde 30 ya da yüzde 40 olması çok önemli değildir. Mühim olan uygulanmasıdır. Yüzde 30'a dönülür veya dönülmez. En büyük dileğim, bu talimatın en kısa zamanda hayata geçirilmesi" ifadelerini kullandı.