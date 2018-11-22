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TFF'de bazı yöneticiler Lucescu'nun arkasında

Hayal kırıklığı yaratan Lucescu’nun geleceğini masaya yatıran TFF ikiye bölündü. Başkan Demirören Rumen hocayla sözleşme yenilemek isterken, bazı yöneticiler altyapı sorumlusu Tolunay Kafkas ismini ortay attı.

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GÜVEN AŞILAMALIYIZ

A MİLLİ Takım Mircea Lucescu ile devam kararı aldı. Fatih Terim'in ardından göreve getirilen Lucescu döneminde 17 maçta 4 galibiyet 7 mağlubiyet 6 da beraberlik alarak hayal kırıklığı yaşatan Luce’nin geleceği tehlikeye girdi. Dün Riva’da yapılan toplantı da TFF yönetimi adeta ikiye bölündü. TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile bazı isimlerin de Rumen hocayla devam edilmesi yönünde görüş belirttikleri; hatta güven aşılama konusunda sözleşme yenilemenin dahi gündeme geldiği aktarıldı.

YENİ MACERA ARAMAYALIM

BAZI yöneticilerin ise başarısız buldukları Rumen hocaya karşı oldukları ifade edildi. 'Lucescu ile devam etmeyelim' diyen bu isimlerin yeni bir isimle, yeni bir maceraya girmenin riskli olduğunu ifade ederek, “Maksat yeniden yapılanmaysa gençleşmeyse macera aramaya gerek yok aslında bizim aradığımız isim aramızda” diyerek, Genç Milli Takımlar Sorumlusu ve Futbol Gelişim Direktörü olarak görev yapan Tolunay Kafkas'ın ismini ortaya attıkları öğrenildi.

3. TORBADAYIZ

EURO 2020 eleme gruplarının torbaları, UEFA Uluslar Ligi'nde alınan puanlarla belirlendi. Türkiye'nin 3. torbada yer aldığı kura çekimi, İrlanda'nın başkenti Dublin'de 2 Aralıkta gerçekleştirilecek. Elemelerde ilk maçlar 21-23 Mart 2019, son karşılaş- malar ise 17-19 Kasım 2019 tarihlerinde oynanacak. 12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihlerindeki şampiyonaya 12 Avrupa ülkesindeki 12 kent ev sahipliği yapacak. 

(Gunes)

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