TFF'de istifa depremi! MHK Başkanı Sabri Çelik...

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik istifa etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Sabri Çelik, ekibiyle birlikte TFF yönetimine istifa dilekçesini sundu. TFF yönetimi de istifayı kabul etti. Yeni Merkez Hakem Kurulu ile için çalışmalarına başlayan TFF'nin en kısa sürede kamuoyuna yeni Merkez Hakem Kurulu'nu duyuracağı ifade edildi.

Adaylar arasında bir dönem Merkez Hakem Kurulu başkanlığı da yapan Kuddusi Müftüoğlu ön planda yer alıyor.

TFF'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

TFF, MHK Başkanı Sabri Çelik ve kurul üyelerinin istifalarının kabul edildiğini açıkladı.



Yapılan açıklama şöyle:

"Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile bugün TFF'nin Levent binasında bir araya gelmiştir. Görüşmede Sabri Çelik, MHK üyeleri ile birlikte istifasını TFF Başkanı'na sunmuş; TFF Başkanı tarafından Sabri Çelik ve MHK üyelerinin istifasını kabul edilmiştir. Bu karar, TFF Yönetim Kurulu tarafından da onaylanmıştır.

Sayın Sabri Çelik ve Merkez Hakem Kurulu üyelerinin her biri Türk hakemliğinin gelişmesi için katkılar vermiştir. Kendilerine bu gayretlerinden ötürü teşekkür eder, başarılar dileriz.

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni MHK Başkanı ve üyelerinin belirlenmesi için çalışmalara başlamış olup, gelişmeleri en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacaktır.

Bilgilerinize sunarız."