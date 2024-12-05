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Spor

TFF'de istifa kararı! Görevi bıraktığını duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu'nda sıcak bir gelişme yaşandı. TFF Dış İlişkiler İcra Kurulu Üyesi Ahmet Köse, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

5 Aralık 2024 Perşembe 23:38 - Güncelleme:
TFF'de istifa kararı! Görevi bıraktığını duyurdu
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Türkiye Futbol Federasyonu Dış İlişkiler İcra Kurulu Üyesi Ahmet Köse, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Köse yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Son günlerde, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'nın ve ilgili kurullarının tarafsızlık, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinden uzaklaşarak, denge oluşturmak adına adaletten ödün verdiği, başarıyı, emek ve çabayı hiçe sayan, hasımhane bir tutum sergilediği tüm spor kamuoyunun gözleri önünde açıkça görülmektedir. Ne yazık ki, Türkiye Futbol Federasyonu, yönetilmekten ziyade ilkel bir bakış açısıyla idare edilmektedir. Sadakat ile liyakat kavramları birbirine karıştırılmıştır. Federasyonumuzun söylemleriyle eylemleri taban tabana zıt bir hale geldiği için hissettiğim sorumluluk gereği, Dış İlişkiler İcra Kurulu Üyeliği görevimden istifa ediyorum. "

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