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Spor

TFF'de kritik zirve sona erdi! Süper Lig'de yabancı kuralı değişti

Türkiye Futbol Federasyonu'nda başkanlığı seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu, ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Yapılan toplantının ardından TFF, yeni sezonda kulüplerin kadrolarında 14 yabancı bulundurabileceklerini ve maç kadrolarında 12 yabancının yer alabileceğini açıkladı.

22 Temmuz 2024 Pazartesi 20:06 - Güncelleme:
TFF'de kritik zirve sona erdi! Süper Lig'de yabancı kuralı değişti
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Geçtiğimiz gün yapılan TFF seçiminde başkan seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu, ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

TFF, yeni sezonda kulüplerin kadrolarında 14 yabancı bulundurabileceklerini ve maç kadrolarında 12 yabancının yer alabileceğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklama;

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda Profesyonel Liglerdeki Futbolcu Uygunluklarında değişiklikler yapılmasını kararlaştırdı.

Buna göre; Trendyol Süper Lig'de, A Takım Listesindeki futbolcu sayısı 26'dan 28'e çıkarılırken, Türkiye A Milli Takımı'nda Oynama Uygunluğu olmayan 14 futbolcunun A Takım Listesine yazılabilmesine imkan sağlandı. Müsabaka İsim Listesine bu futbolculardan 12'sinin yazılabilmesi uygulamasına devam edilmesi kararlaştırıldı.

Trendyol 1. Lig'de, A Takım Listesine yazılacak Türkiye A Milli Takımı'nda Oynama Uygunluğu olmayan futbolcu sayısı 8 olarak belirlendi. Bu futbolculardan müsabakaya devam eden kadroda sahada aynı anda en fazla 6'sının bulunabilmesine imkan sağlandı.

TFF 2 ve TFF 3. Lig'de 2023 - 2024 Sezonunda uygulanan Futbolcu Uygunluklarının yaş düzeltmeleri yapılmak suretiyle bu sezon da aynen devam etmesi kararlaştırıldı."

ALTINTOP GİTTİ KAZANCI GELDİ

Toplantıda, Milli Takım'dan sorumlu yönetici Hamit Altıntop'tan boşalan koltuğa Beşiktaş'ın eski sportif direktörü Ceyhun Kazancı'nın geçirilmesi kararlaştırıldı.

MONTELLA'DA GELİŞME YOK

Yapılan toplantıda A Milli Takımı Teknik Diretkörü Vincenzo Montella, hakkında bir değişiklik gündeme gelmedi.

  • TFF yeni sezon
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