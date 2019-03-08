TFF'de seçim 1 Haziran 2019'da
TFF'den yapılan açıklamada, Olağan Seçimli Genel Kurul'un 1 Haziran 2019 tarihinde yapılacağı duyuruldu.
İşte yapılan açıklama:
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda TFF Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın tarihini belirledi.
Alınan karara göre; TFF Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 1 Haziran 2019'da Ankara'da yapılacak.
Yeni başkanvekili Cengiz Zülfikaroğlu
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu kararıyla, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, TFF Başkanvekilliği görevine getirildi.
Yönetim Kurulu yedek üyesi Ali Özdoğan ise TFF Yönetim Kurulu asıl üyesi oldu.
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