TFF'de seçim tarihi belli oldu!

Nihat Özdemir'in istifasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yeni başkanının belirleneceği tarih belli oldu. Yeni TFF Başkanı'nın belirleneceği Olağanüstü Genel Kurul 16 Haziran'da Ankara'da yapılacak. Nihat Özdemir, dün istifa kararı almış ve yerine vekaleten Başkan Vekili Servet Yardımcı göreve gelmişti. Yaşanan gelişmelerin ardından TFF Yönetim Kurulu bugün bir araya geldi. Toplantıda yeni başkanın belirleneceği Olağanüstü Genel Kurul'un 16 Haziran'da yapılması kararı alındı.

TFF'DE ERHAN KAMIŞLI VE ALKIN KALKAVAN İSTİFA ETTİ



TFF'de istifalar sürüyor. Geçtiğimiz hafta TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari ve Hukuk İşleri Sorumlusu Mehmet Baykan'ın istifa etmesinin ardından dün de TFF Başkanı Nihat Özdemir'in görevi bıraktığı açıklanmıştı. TFF'den bugün yapılan açıklamada ise, TFF Başkan Vekili Erhan Kamışlı ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan görevlerinden istifa etti.

TFF Merkez Hakem Kurulu Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg de akşam saatlerinde istifa etmişti.