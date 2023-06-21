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Spor

TFF'de seçim yarın yapılacak

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 22 Haziran Perşembe günü Ankara'da düzenlenecek.

21 Haziran 2023 Çarşamba 16:40 - Güncelleme:
TFF'de seçim yarın yapılacak
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Olağan seçimli genel kurul, Ankara JW Marriott Hotel'de saat 11.00'de başlayacak. Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi seçime tek aday olarak girecek.

Çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı 23 Haziran Cuma günü saat 11.00'de, ikinci toplantıda da çoğunluk sağlanamadığı takdirde üçüncü toplantı çoğunluk aranmaksızın 30 Haziran Cuma günü aynı yer ve saatte gerçekleştirilecek.

Genel kurulda yönetimin hesap faaliyetleri görüşülüp karara bağlandıktan sonra TFF Başkanı, yönetim kurulu ile denetleme kurulu üyeleri seçilecek.

Toplantıda 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 dönemi bütçesi de karara bağlanacak.

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