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Spor

TFF'de seçime iki aday giriyor

Başkan adaylığı için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurma süresi sona erdi. Başkanlık için Mehmet Büyükekşi ve Hüseyin Yangın başvurdu.

9 Haziran 2022 Perşembe 19:09 - Güncelleme:
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 16 Haziran'da Ankara'da yapılacak olağanüstü ve seçimli genel kurulu için adaylık başvuru süresi bugün 17.00'de sona erdi.

TFF Başkan adaylığı için ilk başvuruyu Mehmet Büyükekşi yapmıştı. İkinci başvuruyu ise bir dönem Pazarspor'da başkanlık yapan Hüseyin Yangın yaptı.

307 delegesi bulunan TFF Genel Kurulu'nda 155 oy alan aday çoğunluk sağlayacak. Adayların, toplam delege sayısının 5'te 1'i kadar ıslak imzayı seçim gününe kadar toplama hakkı bulunurken, yönetim kurulu listelerini ise seçim günü divan başkanlığına sunacaklar. Başkanlığa seçilecek kişi, bir yıl boyunca TFF Başkanı olacak.

Seçim gününe kadar çekilme olmazsa iki aday arasında geçecek genel kurula mevcut başkan Servet Yardımcı beklenenin aksine aday olmadı.

  • başkanlık
  • Mehmet Büyükekşi
  • Hüseyin Yangın

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