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TFF'de Yıldırım Demirören ve Hüsnü Güreli dönemleri ibra edildi

TFF Olağan seçimli genel kurul toplantısında Yıldırım Demirören ve Hüsnü Güreli dönemleri ibra edildi.

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Türkiye Futbol Federasyonu olağan seçimli genel kurulunda Yıldırım Demirören ve Hüsnü Güreli dönemi ibra edildi.

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