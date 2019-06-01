TFF'de Yıldırım Demirören ve Hüsnü Güreli dönemleri ibra edildi
TFF Olağan seçimli genel kurul toplantısında Yıldırım Demirören ve Hüsnü Güreli dönemleri ibra edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu olağan seçimli genel kurulunda Yıldırım Demirören ve Hüsnü Güreli dönemi ibra edildi.
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