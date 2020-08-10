TFF'deki kritik zirve sona erdi

10 Ağustos 2020 Pazartesi 17:37 - Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 17:45

Türkiye Futbol Federasyonu ile Süper Lig ekipleri, Riva’da harcama limitleri konusunda bir toplantı yaptı.

Toplantıya Federasyon Başkanı Nihat Özdemir ile Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra, TFF Lisans Kurulu Üyeleri de katıldı. Toplantıda Kulüpler Birliği'nden ise Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir, Göztepe, Kasımpaşa ve Sivasspor kulüplerinin başkanları ve yöneticileri yer aldı.

Kulüpler ve federasyon temsilcileri, harcama limitlerinin sapma oranları, harcama limitlerini hesaplanma konuları masaya yatırdılar.

Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileri ile Kulüpler Birliği temsilcilerinin yaptığı toplantı sona erdi. Kulüp başkan ve yöneticileri bir açıklama yapmadan tesislerden ayrıldı. TFF Yönetim Kurulu Üyeleri ile TFF Lisans Kurulu Üyeleri ise toplantıya devam ediyor.