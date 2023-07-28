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Spor

TFF'den açıklama: EURO 2032 ortak adaylık başvurumuzu kabul ederse EURO 2028'den çekileceğiz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı (EURO 2032) düzenlemek için İtalya ile yapacakları ortak adaylık başvurusunun Avrupa ve Türk futbolu için çok önemli olduğunu söyledi.

AA28 Temmuz 2023 Cuma 14:50 - Güncelleme:
TFF'den açıklama: EURO 2032 ortak adaylık başvurumuzu kabul ederse EURO 2028'den çekileceğiz
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Büyükekşi, İtalya ile EURO 2032'ye ortak adaylık başvurusuna ilişkin A Spor'a açıklamalarda bulundu.

EURO 2028 ve EURO 2032 adaylığı için daha önce UEFA'ya başvuru yaptıklarını hatırlatan Mehmet Büyükekşi, "Bu adaylık başvurusu 10 Ekim'de neticelenecek. 2028 adaylığı için karşımızda Birleşik Krallık, 2032 için ise İtalya var. İtalya Futbol Federasyonu ile müzakere yaptık ve ayrı ayrı adaylık başvurusu yapmak yerine UEFA'ya birlikte başvuru yapma kararı aldık. UEFA bu çalışmamızı kabul ederse başka bir rakibimiz yok. Bu başvurunun Avrupa ve Türk futbolu için çok önemli olacağına inanıyorum. Türkiye için bir milat olacak. 2028 adaylık sürecinden vazgeçme gibi bir düşüncemiz yok. UEFA, EURO 2032 ortak adaylık başvurumuzu kabul ederse EURO 2028'den çekileceğiz." ifadelerini kullandı.

Ortak adaylık başvurusunun kabul edilmesi halinde yapılacak çalışmalar hakkında da konuşan Büyükekşi, "Tek başımıza başvururken 10 şehir seçtik. İtalya da 10 kent seçti. Birlikte başvururken seçimler yapacağız. Şehir sayıları düşecek. Bunları 2026'ya kadar müzakere etme süreci var. UEFA'nın 10 Ekim'de bunu kabul etmesi lazım. Ülkemiz birçok kez Avrupa Şampiyonası düzenlemek için başvuruda bulundu. Bu zamana kadar kısmet olmadı. Bu kez bunu İtalya ile yaparak hedefimize ulaşacağız." diye konuştu.

  • Mehmet Büyükekşi
  • UERO 2032

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