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Spor

TFF'den açıklama geldi! Harcama limitleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, 2024-2025 harcama limitlerini açıkladı. Süper Lig ekiplerinin yeni sezonda yapacakları harcamaların limitleri de belli oldu. İşte detaylar...

19 Haziran 2024 Çarşamba 15:09 - Güncelleme:
TFF'den açıklama geldi! Harcama limitleri belli oldu
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Yeni sezon öncesinde transfer sezonun başlamasına kısa bir zaman kala Süper Lig ekiplerinin harcama limitleri de belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre son şampiyon Galatasaray, en çok harcama limitine sahip takım oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, yüzde 30 sapma payıyla birlikte Galatasaray 3 milyar 437 milyon 333 bin TL harcayabilecek.

Fenerbahçe'nin harcama limiti ise yine yüzde 30 sapma payıyla 3 milyar 285 milyon 79 bin TL.

Geçtiğimiz sezonu altın sırada tamamlayan Beşiktaş'ın harcama limiti 1 milyar 869 milyon 822 bin TL olurken, Trabzonspor, 1 milyon 899 milyar 243 bin TL harcama yapabilecek.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

Kulüp Lisans Kurulu, 19 Haziran 2024 tarihli toplantısında 2024-2025 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi.

30 Aralık 2022 tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nın 121. Maddesi kapsamında, Ek XIII'de yer alan usullerle belirlenen Süper Lig Takım Harcama Limitleri şu şekilde hesaplandı:

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