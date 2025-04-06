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Spor

TFF'den açıklama geldi! İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçının VAR hakemi

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyoi Süper Lig'in 30. haftasında bugün oynanacak maçların VAR hakemlerini duyurdu. Fenerbahçe-Trabzonspor maçının VAR koltuğunda Daniel Stefanski oturacak. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ6 Nisan 2025 Pazar 12:15 - Güncelleme:
TFF'den açıklama geldi! İşte Fenerbahçe-Trabzonspor maçının VAR hakemi
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasındaki dev maçta Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, bugün oynanacak maçlardaki VAR hakemlerini açıkladı.

MHK'dan yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasında VAR hakemi olarak Daniel Stefanski yer alacak. AVAR'da ise İbrahim Çağlar Uyarcan görev yapacak.

Ülker Stadyumu'nda 19.00'da başlayacak maçı Mehmet Türkmen yönetecek.

İşte bugün oynanacak diğer maçların VAR hakemleri:

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